Kocasinan Belediyesinin yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle'den Mevlana Mahallesi'ne kadar uzanan 1300 metre uzunluğundaki caddede yol, kaldırım ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada bahar mevsimiyle birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını, yenileme çalışması yapılan cadde ve sokağın bölge sakinleri tarafından yoğun kullanıldığını belirtti.

Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri müdürlüğümüz bu caddedeki çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolu ve kaldırımı yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."

Vatandaşlar da yol çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.