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Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı - Son Dakika

Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı

29.06.2021 12:09
Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında verilecek yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmeleri hedefleniyor.

Çocuklara olan sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurgulayarak, "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Malum süreçten dolayı geçen yıl ara verdiğimiz kurslara bu yıl daha dolu bir şekilde açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, gençlerimiz için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat ve spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi tesislerinde 8-14 yaş arası çocuklar için; basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, müzik, tiyatro ve resim gibi talepler doğrultusunda kurslar açılacak. Ayrıca yetişkinler için ahşap boyama, iğne oyası, kadın elbise dikimi, ev tekstili, amigurumi bebek yapımı ve kadın elbise dikimi, plates ve zumba kursları verilecek. 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan kurslar, yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar sürecek. Kocasinan Belediyesi'nin sunduğu bu imkanlardan faydalanmak isteyen öğrenciler; detaylı bilgi ve ön kayıt için www.kocasinan.bel.tr adresinden başvurabilecekler. Ayrıca kurslarla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler, Çözüm Merkezinin 222 70 00 (Dahili: 2572-73) numaralı telefonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler. - KAYSERİ

Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı
Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı
Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı
Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'dan çocuklar için doludizgin yaz programı - Son Dakika


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