Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti - Son Dakika

Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor.

Kocasinan'dan çölyaklılara glüten hassasiyeti, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.


Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak, Türkiye'de bir çok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere; 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 3 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. Ayrıca gerek evlerinde ziyaret ederek gerekse çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu hizmetimizi sosyal boyutuyla da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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