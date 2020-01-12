Kocasinan'dan organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek - Son Dakika
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Kocasinan'dan organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olduklarını bu anlamda yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Kocasinan'dan organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olduklarını bu anlamda yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, organik ürünlerin yaygınlaştırılması için; Türkiye'de İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ile Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerini belediyede misafir etti. Ziyarette çiftçilerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler insana hizmet eden belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımız da insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Yeni dönemde de ata tohumu siyez buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda diğer pazar yerlerimizin de aynı amaca hizmet etmesi noktasında gerekli çalışmaları en kısa zamanda yapacağız. Bunun yanı sıra KAYÇEV'de üretmiş olduğumuz organik gübre ile de üreticilerimize ciddi manada destek sağlıyoruz. Diğer taraftan ücretsiz olarak dağıtmış olduğumuz 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip, ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimizin içindir." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Sağlıklı ve organik ürünlerin yetiştirilmesi ve tüketilmesine yönelik teşvikleri artırarak devam ettireceğiz." diyerek noktaladı.


Üyeler ise, organik tarımı her zaman destekleyen ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesine katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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