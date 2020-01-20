Kocasinan'dan Yenişehir'e yeni tesis ve yeni pazar yeri - Son Dakika
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Kocasinan'dan Yenişehir'e yeni tesis ve yeni pazar yeri

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşların istek ve beklentilerine göre şekillendirilerek Yenişehir mahallesinde inşa edilen modern pazar yeri hizmete sunuldu.

Kocasinan'dan Yenişehir'e yeni tesis ve yeni pazar yeri, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşların istek ve beklentilerine göre şekillendirilerek Yenişehir mahallesinde inşa edilen modern pazar yeri hizmete sunuldu.


Kocasinan'a değer katmak amacıyla yeni ve modern projeler üreten Kocasinan Belediyesi'nin son eseri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yenişehir mahallesine sosyal tesis ve modern pazar yeri inşa eden Kocasinan Belediyesi, vatandaş ve esnafların büyük takdirini topladı.


Kocasinan'ı yaptıkları hizmetlerle her geçen gün modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını ifade etti. Yeni ve farklı projelerle ilçenin hizmet standardını yükselttiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri ortamların oluşturulması için gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın bizden talebi olan Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimlerin verileceği derslikler, düğün salonu, pazar yeri ve dükkan ihtiyacını karşılayacak organize bir tesisi Yenişehir bölgemize kazandırdık. 4 bin metrekare alana sahip tesisimiz, diğer hizmetlerde olduğu gibi Türkiye'ye örnek teşkil etmektedir. Bölge sakinlerimizin nezih bir ortamda alışverişlerini yaptığı pazar yeri, şimdiden bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer hizmetleri tüm mahallelerimizde yaygın hale getireceğiz" diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi değerli kılacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Bölge sakinleri ve pazar yerinde hizmet veren esnaflar ise, belediyenin bu tür hizmetler yapmasının kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Bölgemize kazandırdığı modern, fonksiyonel pazar yeri ve sosyal tesis için Kocasinan Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - KAYSERİ

Yenişehir, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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