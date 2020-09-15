Kocasinan'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 2016 yılında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını hızla yayılım gösteren virüslerden kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha yaygın hale getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, önlem amaçlı dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artıran Kocasinan Belediyesi, okullardan camilere kadar ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir çalışma yürütüyor.

"Temizlik imandandır" anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını belirtti.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle "Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. İlçe merkezi başta olmak üzere Kocasinan'ın dört bir yanında hummalı bir şekilde hijyen ve temizlik seferberliğimiz sürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan çalışmalar sayesinde ilçemiz sakinlerine daha sağlıklı ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Daha sağlıklı nesiller için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."