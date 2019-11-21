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Kocasinan estetik kavşaklarla güzelleşiyor

6 saat önce

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor.

Kocasinan estetik kavşaklarla güzelleşiyor, System.String[]

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yaptıkları yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiklerini belirtti.

İlçenin hizmet standartlarını yükselttiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni kavşaklar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ise estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen kavşaklarla vatandaşlara görsel bir şölen sunmuş oluyoruz. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yenilikçi çalışmalarımızla Kayseri'ye estetik dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla hizmet edebilmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek için yoğun şekilde çalışmaların devam edeceğini, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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