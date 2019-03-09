Son Dakika Haberleri: Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor

Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, üretimin en temel yeri olan küçük esnafın istihdam sağlayarak Kayseri ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, üretimin en temel yeri olan küçük esnafın istihdam sağlayarak Kayseri ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Mustafa Soyaçıkgöz ve oda üyelerini ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, esnafların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Sektörün içerisinden gelen bir ailenin mensubu ve demirci kardeşlerimizin bire bir halinden anlayan bir esnaf başkanı olarak sizlerle esnaflarımızın her zaman taleplerini dinliyoruz. Kocasinan bölgesi farklı alanlarda esnaf kardeşlerimizin yoğun olduğu bir ilçedir. Bizler de elimizden geldiğince onların da ihtiyaçlarına cevap verme noktasında çalışıyoruz. Kocasinan, MOBİLYAKENT, Hurdacılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi, Galericiler Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Eski ve Yeni Sanayi, Demirciler Sitesi, Oto Servisçiler Sitesi gibi birçok alanda ciddi manada üretimin yapıldığı bölgelerdir. Bundan dolayı esnaflarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılıyoruz. Bundan sonra da esnaflarımızın ihtiyaçları ölçüsünde belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki üretimin en temel yerleri Kobilerimiz, küçük esnaflarımızdır. Küçük esnafımızı desteklemeliyiz ki onlar büyük üretim yapabilsinler. Esnafımızın her alanda yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Soyaçıkgöz ise Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Bizlerin her zaman yanımızdasınız. Sizlerden çok memnunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Çolakbayrakdar, Eski Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret edip, hayırlı kazançlar diledi. Onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:43 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri, Kocasinan, Güncel
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