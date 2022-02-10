Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi - Son Dakika
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Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi

10.02.2022 12:03
Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi

Kocasinan Belediyesinin yetkilendirdiği firmanın 2021 yılında denetlediği asansörlerden 5 bin 553'ünün güvenli hale getirildiği bildirildi.

Kocasinan Belediyesinin yetkilendirdiği firmanın 2021 yılında denetlediği asansörlerden 5 bin 553'ünün güvenli hale getirildiği bildirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda da titiz çalıştıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu anda Kocasinan Belediyesinin sınırları içerisinde toplam 5 bin 635 asansör bulunmaktadır. Bunlardan 33'ü kapalı bina ve kentsel dönüşüme giren asansör sayısıdır. Bu noktada 5 bin 563 asansörün muayenesi yapıldı ve 5 bin 553'ü aktif olarak denetimden geçip, kullanılabilir vaziyettedir. 8 kırmızı 2 de sarı asansör risk altında ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Süre dolduğu zaman kullanıma kapatılacaktır. Diğerleri de ya kapatılmış ya da eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir."

Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi
Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi
Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi
Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocasinan'da 5 bin 552 asansör yenilendi - Son Dakika
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