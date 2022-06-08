Merkezdeki moda tasarım kurslarına katılan kursiyerler de kendi diktikleri elbise, abiye, mont ve çeşitli kıyafetleri giyerek defile düzenledi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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