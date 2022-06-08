Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

08.06.2022 15:27
Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Kayseri Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kayseri Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kurumun bahçesindeki etkinlikte, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan halk oyunu kurslarına katılan minik öğrenciler gösteri sergiledi.

Öğrencilerin farklı yörelere ait oyunları sergilediği gösteri, katılımcıların beğenisini topladı.

Merkezdeki moda tasarım kurslarına katılan kursiyerler de kendi diktikleri elbise, abiye, mont ve çeşitli kıyafetleri giyerek defile düzenledi.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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