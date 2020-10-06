Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yardımlarını artırdı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma noktasında büyük bir titizlikle çalıştıklarını, gıda, giyim ve ev eşyası başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunduklarını belirtti.

Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma noktasında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Özellikle bu süreçte sosyal yardımları daha da artırdık ve ailelerimize yardımlarımızı kesintisiz ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de her bir ailenin kendi özelinde sessiz sedasız ihtiyaçlarını karşılayabilmenin çabası içerisindeyiz. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin gece, gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür ediyor, bize destek olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum."