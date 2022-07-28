Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.07.2022 21:01
Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depoda bulunan yatakhanede işçiler N.G. ile K.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.G. ve K.H. birbirlerini bıçakla yaraladı.

N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de otomobil yan yattı Kayseri'de otomobil yan yattı Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 21:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement