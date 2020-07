Kocasinan'ın altyapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarıyla 30-40 yıllık yatırım gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin 33 ilinden büyük olan Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, altyapı, üstyapı, kaldırım, yol yapımı ve kentsel dönüşüm ile yepyeni bir Kocasinan inşa edeceklerini aktardı.

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha konforlu Kocasinan için her alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kocasinan'ın her bir mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocasinanımızın değişimini ve dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan'a değer katacak şekilde yenileyeceğiz."