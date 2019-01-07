Son Dakika Haberleri: Kocasinan'ın Atölyesi, Ekonomiye ve Çevreye Katkı Sağlıyor

Kocasinan'ın Atölyesi, Ekonomiye ve Çevreye Katkı Sağlıyor

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kocasinan'ın Atölyesi, Ekonomiye ve Çevreye Katkı Sağlıyor, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Atölyeyi gezerek, çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Karpuzatan Mahallesi'ndeki atölyede; elektrik, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerin çay davetine icabet ederek, hoş sohbetlere imza attı. Belediye atölyesi ile çalışmaların daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda atölyemizde, belediyemizin bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Hizmet kalitesini her geçen gün artırdığımız atölyemizde istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyenin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Burada belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Kayseri, Kocasinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu Batman'da Geçici İş Kuyruğu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:13:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan'ın Atölyesi, Ekonomiye ve Çevreye Katkı Sağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]