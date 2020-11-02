Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika

Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

02.11.2020 12:22
Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda atölyemizde, belediyemizin bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Hizmet kalitesini her geçen gün artırdığımız atölyemizde istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölyenin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Burada belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor
Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor
Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor
Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Atölye, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'ın atölyesi ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika


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