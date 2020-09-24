Kocasinan'da çöp konteynerleri renklendirildi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri'ye ve Kocasinan'a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını belirtti.

Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getireceklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz teminatı yavrularımıza çevre bilinci aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdik. İlerleyen zamanda bunun sayısını artıracağız. Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."