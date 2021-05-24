Kocasinan'ın Masa Tenisi B Takımı ilk yarıyı yine lider tamamladı

Masa tenisindeki performansıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 1. Ligi'nin 2.etap müsabakalarının sonucunda birinci devreyi lider tamamladı. Oynadığı 15 maçta 14 galibiyeti olan Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 29 puan ile zirvede yerini korudu. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

'2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Türkiye 1.Ligi 2.etap karşılaşmaları Kocaeli Derince Spor Salonu'nda oynandı. Masa Tenisi Süper Ligi'nin yanı sıra 1. Lig'de de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, oynadığı 15 maçın 14'ünü de kazanarak, liderlik koltuğunu korudu. Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Neşe Tekin ve Birsen Yerli' den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Lige fırtına gibi başlayan ve rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, 2. Etap karşılaşmaları sonucunda birinci devreyi lider tamamlayarak, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımlarımız; Süper Ligin yanı sıra 1.Lig'de üstün başarılar elde ederek, gururumuz oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Bayan masa tenisi takımı sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ