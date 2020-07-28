Kocasinan'ın parkları görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin estetik görünüme sahip parkları geceleri de görsel şölen sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla kente canlılık kattıklarını belirtti.

İnsan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, farklı ve güzel görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Parklarımız gece görüntüsüyle görsel şölen sunmakta. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz."

Parklarda keyifli vakit geçiren vatandaşlar ise yapılan çalışmalarla parkların gece gündüz daha güvenli hale geldiğini, Kocasinan'a görsel olarak da ayrı bir güzellik kazandırıldığını aktararak, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.