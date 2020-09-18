Son dakika... Kocasinan'da parklardaki oyun grupları söküldü - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 ay süreyle kapatılan çocuk oyun alanlarında oyun gruplarını önlem amaçlı söktü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini, tekrar bu güzelliklerle çocukları buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Son hafta günlük hasta sayısının en çok artan illerinden biri olan Kayseri'de daha tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tüm önlemlere hassasiyetle yaklaşmamız lazım. Tedbir almak bizim elimizde. Herkesin özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım. Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarında, sağlığı koruyan organik ürünleri ve çevreci sistemi kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyun gruplarını temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz. Bu süreçte özellikle sıcak hava ile birlikte oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı da elimizden geldiğince mücadele ediyoruz."