İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere - Son Dakika

İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere

26.03.2021 13:33
İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere, System.String[]

Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü, Tarihi Kentler Birliği tarafından "Proje Ödülü"ne layık görülen iki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü, Tarihi Kentler Birliği tarafından "Proje Ödülü"ne layık görülen iki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda proje ödülü alan iki asırlık tarihi Jandarma Konağı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Kamunun ihtiyacı olan her noktada projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmalarıyla son aşamasına gelen yapının aslına uygun yeni bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Çolakbayrakdar, 19 yüzyıldan kalan yapının yakın zamanda jandarma karakol binası olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçedeki envanterlerinde kayıtlı bulunan kültür varlıklarını yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Jandarma, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere - Son Dakika


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