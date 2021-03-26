İki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü, Tarihi Kentler Birliği tarafından "Proje Ödülü"ne layık görülen iki asırlık tarihi Jandarma Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda proje ödülü alan iki asırlık tarihi Jandarma Konağı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Kamunun ihtiyacı olan her noktada projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmalarıyla son aşamasına gelen yapının aslına uygun yeni bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Çolakbayrakdar, 19 yüzyıldan kalan yapının yakın zamanda jandarma karakol binası olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçedeki envanterlerinde kayıtlı bulunan kültür varlıklarını yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.