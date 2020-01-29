Kocasinan Kaymakamı'ndan ASKON'a ziyaret - Son Dakika

Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni (ASKON)ziyaret etti.



ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan yaptığı açıklamada teşekkürlerini ileterek, "Sayın kaymakamımız ile şehir ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Kendisinin yakın süre içerisinde Kayseri'ye gelmiş olması hasebiyle Kayserimizin kültürel özellikleri hakkında kendilerine açıklamalarda bulunduk. Tarihi Kayseri mahallesinde memleket mutfağının, mimarisinin zenginliklerini anlattık. Sayın kaymakamımızın nazik ziyaretlerinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Özcan, "Kayserimiz Kültepe'sinden Erciyes'ine, Gesi bağından şelalelerine gezilmeye değer bir yer. Sadece gezilecek yerleri değil kültürel iç dinamikleri de çok kuvvetli bir yerdeyiz. Bağ oturmaları kültürü bu ilin yapısına katkı sağlayan önemli faktörlerdendir. Kayseri'nin esas ticareti ve hayırseverliği buralarda şekillenir. Bunun gibi birçok güzel yanımız var. Bunları aktarmaya memnuniyetle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Ali Özcan Kültepe Ekonomi Zirvesi programı hakkında da bilgiler vererek Kaymakam Hüseyin Karameşe'ye Kültepe tablet örneği takdim etti. Özcan, "Kültepe, ticaretin sıfır noktasıdır. Kültepe ilklerin adıdır. Kültepe'de çıkan yangınlar nedeniyle göç eden halk arkasında onlarca bizler için değerli binlerce kültürel miras bırakmış. 1948'de başlatılan sistemli kazılarda bugüne kadar 23.500 çivi yazılı kil tablet bulunmuş ve bu özel koleksiyonun 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiş. O dönemde para eden her şeyin kayıt altına alınmış. Bu nedenle günlük hayata, sosyal hayata ilişkin de veriler elde etmek mümkün. Örnek olarak bugün de halen bildiğimiz birçok olay tabletlerde kaydedilmiş. Evlenme, boşanma, evlat edinme, mahkeme kararları gibi birçok sosyal hayata ilişkin verileri bu tabletlerden okunabilmektedir. Tarih belgeyle yapılır der tarihçiler. Bu düsturdan yola çıkacak olursak, Anadolu tarihi Kültepe ile başlar demek yanlış olmaz. Biz de bu nedenle üçüncüsünü düzenleyeceğimiz programımıza "Anadolu'nun İmzası" sloganı ile çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ise aktarımlar için ve Kültepe tableti için Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği yöneticilerine teşekkür etti. - KAYSERİ