Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi - Son Dakika

Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi

13.10.2020 12:13
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, 'Daha Yeşil Kocasinan' çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına kazandırdığı yeni parklarla yeşil alan rekorunu egale etti.

Kocasinan Belediyesi, 'Daha Yeşil Kocasinan' çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına kazandırdığı yeni parklarla yeşil alan rekorunu egale etti. Kocasinan'da toplam yeşil alan 5 Milyon 852 bin 405 metrekare ile Dünya standartlarının yüzde 60'in üzerine çıkartarak, 'Yeni bir Kocasinan' inşa ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının 15 metrekareye ulaştığını ve yeni yeşil alanlarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.

Daha yeşil Kocasinan çalışmalarıyla ilçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15 metrekareye ulaştığını belirtti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi, 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun."

"Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi - Son Dakika

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