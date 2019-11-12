Son Dakika Haberleri: Kocasinan Masa Tenisi Takımı Sivas'tan derecelerle Döndü
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Kocasinan Masa Tenisi Takımı Sivas'tan derecelerle Döndü

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım yarışmalarından derecelerle döndü.

Kocasinan Masa Tenisi Takımı Sivas'tan derecelerle Döndü, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım yarışmalarından derecelerle döndü.


2019 - 2020 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Bölge Takım yarışmaları 9 - 10 Kasım 2019 tarihlerinde Sivas'ta yapıldı.


Müsabakalarda Kocasinan Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Erkek (A) takımı 1., Erkek (B) takımı 2. ve Kız takımı 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Sivas'tan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, 10 Kasım, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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