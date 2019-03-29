Son Dakika Haberleri: Kocasinan Masa Tenisi Takımı Yine Lider

Kocasinan Masa Tenisi Takımı Yine Lider

14 dakika önce

Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençler Türkiye Şampiyonasında başarılı olan takım sporcularını tebrik ederek, yeni dönemde başarılı sporculara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Masa Tenisi Takımı Yine Lider, System.String[]
Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençler Türkiye Şampiyonasında başarılı olan takım sporcularını tebrik ederek, yeni dönemde başarılı sporculara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarının müjdesini verdi.

Yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi sporun merkezi haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, elde ettiği başarılarla şehre büyük gurur yaşatıyor. Kocasinan'ın Masa Tenisi sporcuları, Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda hem takım hem tekler hem de çiftler de birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Organize edilen Gençler Türkiye Şampiyonası Takım Maçları Eskişehir'de Şehit Anıl Gül Spor Salonunda oynanan müsabakalarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı damga vurdu. Genç Kızlarda Masa Tenisi Takımı, karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde Türkiye Gençler Takım Şampiyonu oldu. Genç Kızlarda ise Özge Yılmaz final maçında Ece Haraç'ı 3-1 yenerek, üst üste ikinci kez Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Çift Bayanlarda da Özge Yılmaz ve Burçin Mermer, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuva sonunda Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalya ve kupaları takdim edildi.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hem takım hem tekler hem de çiftler de birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonu olan tüm sporcularımızı ve hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, masa tenisinde merkez konumuna geldi. Bunun en büyük örneği masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen takım olarak Türkiye'de en başarılı il konumundayız. Bu doğrultuda bizler de Allah nasip ederse vatandaşların teveccühü ile yeni dönemde sporcularımızın daha profesyonel bir ortamda çalışmaları için yeni spor merkezleri yapacağız. Özellikle Kayserimize başarılı sporcularımıza yakışır salon sporlarının yapıldığı bir tesis kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Spor
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