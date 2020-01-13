Kocasinan Masa Tenisi Takımından 3 derece - Son Dakika

Kocasinan Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, 2019-2020 sezonu Minik-Küçük En İyiler Yarışmasında çeşitli dereceler elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki Mamak Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ayşe İzel Bilgiç küçük bayanlar (U13) kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Kenan Eren Kahraman minik erkekler (U11) kategorisinde Türkiye dördüncüsü ve Ecrin Çetin de minik bayanlar (U11) kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor ve sporculara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Masa tenisinde, milli takıma en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Belediye olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü ile sporun alt yapısını yetiştiriyoruz. Her branşta başarılara imza atan spor kulübümüz, özellikle masa tenisinde elde ettiği başarılar, Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Bu vesile ile sporcularımıza bu gururu yaşattıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."