Kocasinan Meclisi, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Kocasinan Meclisi, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Meclisi, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında meclis üyeleri, İdlib'deki alçak saldırıyı ortak bildiriyle kınadı.


Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında gündemde bulunan 23 madde görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "27 Şubat gecesi Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda kıyamete kadar Ay Yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içinde ezan sesiyle yaşamak bu aziz millete nasip olsun diye dua ediyoruz. Acımız büyük. Rabbim, Türk Silahlı Kuvvetlerimize muzafferiyetler versin." diye konuştu.


Konuşmanın ardından Meclis Üyesi Filiz Ertürk tarafından İdlib'de alçak saldırıyı kınayan ortak bildiri okundu. Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:


"27 Şubat gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimiz başı sağolsun. Hiç bir kelime bu acımızı ifadede yeterli değildir.


Bu hain ve alçak saldırıyı Kocasinan Belediye meclisinde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi, bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarı ile yerine getirdiğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki, bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Artık dünyanın, bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun ön gördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatanı için canını veren kahraman şehitlerimizi, kanını döken kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Büyük Türk ulusuna da sabır ve baş sağlığı diliyoruz".


Ardından meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Hırka, Cırgalan, Oymaağaç, Oruçreis, Şeker, Erkilet, Pervane, Uğurevler ve Yakut Mahallelerinin imar planlarının görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin yapacağı, Kemik İliği Hastanesine katkı sağlamak amacıyla aynı veya nakdi yardım yapılması talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
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