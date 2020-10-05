Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını kınayan Kocasinan Belediye Meclisi'nde Türkiye ile Azerbaycan bayrağı asıldı.

Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu, System.String[]

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını kınayan Kocasinan Belediye Meclisi'nde Türkiye ile Azerbaycan bayrağı asıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısında gündemdeki 12 madde görüşüldü.

Çolakbayrakdar, Ermenistan'ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, "Can Azerbaycan, Türk milletinin yüreğidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Ermenistan tarafından işgal edilen ve bölgede yaşayan halkın uzun yıllardır büyük sıkıntıların yaşandığı Karabağ'a yönelik başlatılan kurtarma harekatının zaferle sonuçlanması temenni ediyoruz. Her zaman Türk kardeşlerimizin ve mazlumların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İlk olarak Kocasinan Belediyesinin 2021 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Beyazşehir, Mithatpaşa, Cırgalan, Osmangazi ve Uğurevler mahallelerinin imar planları görüşüldü.

Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan belediyeye ait Sümer Mahallesi 1 parselin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, önceki meclis toplantısında kentsel dönüşüm kapsamında Ahievran Mahallesi'nde kat karşılığı konut yapım işi ilgili konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve Ahievran'da A blok 84 dairenin kat karşılığı ihalesinin 20 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu
Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu
Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Kocasinan Belediyesi, Azerbaycan, Kocasinan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:26 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu - Son Dakika

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