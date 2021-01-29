Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı - Son Dakika

Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı

29.01.2021 14:42
Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı, System.String[]

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü. 3 araç hasar alırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ARAÇLARIMIZIN ÜZERİNE DUVARLAR GELDİ"

Patlama sesini duyan bir vatandaş, "Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN SEBEBİ ÜTÜ KAZANI Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde kazandan kaynaklı yaşanan patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Bahçelievler, Kocasinan, Patlama, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Atiba'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerdi Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık         
15:01
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada         
13:10
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor         
12:53
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 15:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei