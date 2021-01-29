Kocasinan sanayi sitesinde patlama: Patlamanın sebebi ütü kazanı - Son Dakika

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü. 3 araç hasar alırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ARAÇLARIMIZIN ÜZERİNE DUVARLAR GELDİ"

Patlama sesini duyan bir vatandaş, "Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN SEBEBİ ÜTÜ KAZANI Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde kazandan kaynaklı yaşanan patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Armağan Yılmaz/İHA)