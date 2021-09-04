Kocasinan Şimşekspor antrenörü Mehmet İlhan takımdan ayrıldı

Kocasinan Şimşek spor'da yeni sezon öncesi şok bir ayrılık yaşandı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor'da antrenör Mehmet İlhan takımdan ayrıldığını açıkladı. 4 yıldır Sarı-Siyahlı kulübünden birçok kategorisinde görev yapan antrenör Mehmet İlhan ayrılığı spor camiasında şok etkisi oluşturdu.

Tecrübeli antrenör Mehmet İlhan yaptığı paylaşımda, "4 yıldır değişik kategorilerinde görev yaptığım Kocasinan Şimsekspor Kulübünden dün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Kocasinan Şimşekspor ailesine teşekkür eder bundan sonraki çalışmaları için başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin, bizim varsa hakkımız helal olsun" dedi. - KAYSERİ