Son Dakika Haberleri: Kocasinan Şimşekspor Dört Takviye Yaptı

Kocasinan Şimşekspor Dört Takviye Yaptı

1 saat önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de son sıralardan kurtulmak isten Kocasinan Şimşekspor, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kocasinan Şimşekspor Dört Takviye Yaptı, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de son sıralardan kurtulmak isten Kocasinan Şimşekspor, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ligin ilk yarısında küme düşme hattında yer alan Kocasinan Şimşekspor, ligin ikinci yarısı öncesi Batman Petrolspor'dan forvet oyuncusu Emre Demirci'yi, 1961 Trabzon'dan orta saha oyuncusu Recep Karabulut'u ve Esentepespor'dan da kanat oyuncusu Bulut Yılmaz'ı renklerine bağladı. Vatan nöbetinden dönen eski futbolcusu Tugay Oflazoğlu'nu da kadrosuna katan Kocasinan Şimşekspor'dan önümüzdeki günlerde de kaleci transferini açıklayacağını duyurdu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Trabzon, Emre Demirci, Batman Petrolspor, Kocasinan, Spor
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