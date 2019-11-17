Son Dakika Haberleri: Kocasinan Şimşekspor ilk galibiyetini aldı
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Kocasinan Şimşekspor ilk galibiyetini aldı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Kocasinan Şimşekspor ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor bu sezon ilk galibiyetini aldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9.haftasında oynanan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor karşılaşmasında 5 gol atılırken 2 kırmızı kart çıktı.


Vali Muammer Güler Stadında oynanan zorlu doksan dakikada 2-1 geriye düşen Kocasinan Şimşekspor Kürşat Cengiz, Atakan Kökkaya ve Abdülkadir Baykaldı'nın attığı goller ile rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Siyahlılarda Abdullah Enes Ozan ve Tugay Oflazoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


2019-2020 sezonundaki ilk galibiyetini 9.haftada alan Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Demirspor maçı sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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