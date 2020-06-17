Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı. - Son Dakika

Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor, 18 Temmuz'da kaldığı yerden devam edecek olan lig için hazırlıklarına başladı.

Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı., System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor, 18 Temmuz'da kaldığı yerden devam edecek olan lig için hazırlıklarına başladı.


Pandemi döneminde ertelenen Kayseri Süper Amatör Küme maçları 18 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek. Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, lig için çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Dezenfekte yapılan tesislerde gruplar halinde soyunma odalarını kullanan takım oyuncuları, idman boyuncada sosyal mesafeye uyuyor. Kocasinan Şimşekspor Antrenörü Mehmet İlhan, rekabetçi idmanlar yapmaktan uzak durduklarını ifade etti. İlhan, "Lig hazırlıklarına başladık. Biz kendi sahamız olduğu için daha şanslıyız çünkü oyuncularımızı zamana yayarak ve gruplar halinde çalışıyoruz. Olabildiğince az oyuncu ile düz koşu ve mesafeli toplu antrenmanlar yapıyoruz. Tesisimiz Kocasinan Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Hem kulüp binamız hemde soyunma odalarımız dezenfekte edildiği için oyuncularımız adına endişe duyulacak çok az bir şey kalıyor. Bu sürede Argıncık tesisleri valilik izni olmadan antrenmana açılmayacağı söyleniyor. Yani kulüplerin orada antrenman yapabilmesi için valilikten izin almaları gerekiyormuş. Umarım bu sorun bir an önce çözüme kavuşur ve takımlar antrenmanlarına başlar" dedi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor lig hazırlıklarına başladı. - Son Dakika Spor
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