Kocasinan Şimşekspor U-15 Takımı Kırıkkale'ye Gitti

2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarını Kırıkkale'de oynayacak olan Kocasinan Şimşekspor, bugün Kayseri'den ayrıldı.

2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarını Kırıkkale'de oynayacak olan Kocasinan Şimşekspor, bugün Kayseri'den ayrıldı.



Kayseri U-15 ligi'nde şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Kocasinan Şimşekspor, yarın başlayacak maçlar için bugün yola çıktı. Kafile başkanlığını Genel Kaptan Mehmet Kocamaz'ın yaptığı Kocasinan Şimşekspor'da Antrenör Ahmet Karaca, Kaleci Antrenörü Ayhan Ünal ve 18 oyuncu bulunuyor. Kırıkkale'de Gençlik Hizmetleri ve Spor ilMüdürlüğü misafirhanesinde konaklayacak olan takım bugün saat 17.00'da yapılacak kura çekiminden önce Kırakkale'de olacak. Kocasinan Şimşekspor, yarın başlayacak ve 14 Nisan'a kadar sürecek grup maçlarında Genç Kartallar (Ankara), Yaşamkent İlker (Ankara), 1074 Çankırıspor (Çankırı), Sorgun Gençlik ve Spor (Yozgat) ve Mucurspor (Kırşehir) takımları ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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