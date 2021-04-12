Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu - Son Dakika

Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu

12.04.2021 12:42
Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi karşılaşmalarında zirvede yer aldı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi karşılaşmalarında zirvede yer aldı. Bayanlar Süper Lig'de 16 maçta 14 galibiyetle 2. sırada yer alan Kocasinan Masa Tenisi Takımı, Türkiye 1. Ligi'ni de 1 mağlubiyetle üçüncü tamamladı. Kayseri'nin Süper Lig'deki 2. takımı olan Kocasinan Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda 'Kocasinan'ın adının hızla yükseldiğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi 4. Etap müsabakalarında gösterdiği performansla göz doldurdu. Antalya'da yapılan 4. etap müsabakalarında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen takım oyuncuları, karşılaşmayı farklı skorlarla kazanarak, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Lige fırtına gibi başlayan Masa Tenisi Takımı, ligin güçlü takımlarından Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u aynı skorla 3-1 yendi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibine 3-1 ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de 3-2 yenilen takım, Gençlikspor Elazığ takımını 3-0 ve son maçta da Ankara TİGEM ekibini 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz, Elif Duman ve Ayşe İzel Bilgiç' den oluşan Masa Tenisi A Takımı, Süper Lig'in ilk yarısını toplamda 16 maçta 14 galibiyetle 2. sırada tamamladı ve şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. Burçin Mermer, Birsen Yerli, Altınay Hatun Bulut, Neşe Tekin'den oluşan Masa Tenisi B Takımı ise Antalya Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan 1. lig 1. etap müsabakalarında rakiplerine üstün bir oyun sergiledi. Denizli Tan Halk Oyunları'na 3-2 kaybederek başlayan B takımı, sırasıyla Hayat Spor'u 3-2, Zonguldak Özel İdare Yol Spor 3-1, İstanbul Pendik Spor 3-0, Bursaspor 3-0, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 3-0'lık sonuçlarla galibiyet alarak turnuvayı tamamladı. B takımı, 6 maçta 5 galibiyet alarak 1. Lig'de 3. sırada yer aldı.

Masa tenisinde Milli Takım'a en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımımız; Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de oynayan ikinci takımımızdır. Masa Tenisi B Takımımız ise bu sezon Türkiye 1. Ligi'nde yine zirvede yer alıyor. Takımlarımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde her zaman Türkiye sıralamasında en başarılı il oluyor. Milli Takım'a en çok sporcu gönderen takım olarak gururluyuz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız."

Bayan Masa Tenisi Takımı oyuncuları ve antrenörleri ise, "Kocasinan'ı temsil etmek gurur verici ve bundan onur duyuyoruz. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bize her zaman destek veren daha konforlu ve daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza imkan sağlayan başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu
Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu
Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu
Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu

Kocasinan Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Kocasinan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu - Son Dakika Spor


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