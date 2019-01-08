Son Dakika Haberleri: Kocasinan Teyakkuzda

Kocasinan Teyakkuzda

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemleri aldı.

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Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemleri aldı. Kocasinan Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız görev başında olacak.

Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi aldık. Kar yağışının şiddetini artırmasına karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz; vardiyalı sistemle 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

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