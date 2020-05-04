Kocasinan, Türkiye'nin tarım merkezi olacak - Son Dakika
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Kocasinan, Türkiye'nin tarım merkezi olacak

7 saat önce

Kocasinan'da tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi gibi ilçeye özgü yöresel ürünlerin ekimi yapılmaya başlandı.

Kocasinan, Türkiye'nin tarım merkezi olacak, System.String[]

Kocasinan'da tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi gibi ilçeye özgü yöresel ürünlerin ekimi yapılmaya başlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız' sözünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, merkez ilçe olmasına rağmen Kayseri'de yapılan tarım, ziraat ve çiftçiliğin yüzde 20'lik bölümünün Kocasinan bölgesinde olduğuna dikkat çekerek, "Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyordum. Bu süreç, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğinde. Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle Kayseri'nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet'in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir. Ayrıca ilçemizde şeker pancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra çiftçilerimize yeni gelir kapısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini de gerçekleştiriyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte yaptığımız hizmetlerin ne kadar önemli ve değerli olduğu ortaya çıkmış oldu. Tüm arazilerin değerlendirilmesi konusunda bütün imkanlarımızı seferber ederek, tarımsal alanda üretime destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.


Kocasinan'a özgü olan Cırgalan biberi üreticisi Haşmet Sönmez (60) ise, "Yöresel ürünlerimizin sürdürülebilmesi için biber üretimi gerçekleştiriyoruz. Mikroklima bitki olduğu için Kocasinan'da yetişen biberimiz, başka yerlerde aynı özelliklerde yetişmiyor. Sofraların baş tacı olan biber ile tarımsal üretime katkı sağlıyoruz." dedi.


Kocasinan'a özgü olan Yamula patlıcanı üreticisi Selahattin Şanlı da "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgemizde boş arazi kalmaması için ekimlerimizi sürdürüyoruz. Yemliha'mızın geçim kaynağı olan patlıcanımızın ekimini gerçekleştirdik. Ülkemiz ve şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.


CIRGALAN BİBERİ, KOCASİNAN'A ÖZGÜ ÜRÜN


İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Cırgalan biberi, özellikle yöre insanı tarafından aranan lezzetlerin başında geliyor. Ne acı ne tatlı olan biber, adeta sofraların baş tacı konumunda. Üretici için önemli bir ekonomik değer olan biber, toz biber haline gelinceye kadar zahmetli ve uzun bir süreçten geçiyor. Mart ve Nisan ayında toprakla buluşan biber, yaz sonunda hasat ediliyor. Toplanan biberler, tek tek seçilerek çöplerinden ayrılarak yıkanıp kurutuluyor. Daha sonra değirmende toz halini alarak, satışa hazır hale getiriliyor. Üretimi ise zor ve zahmetlidir. Yörenin toprak yapısı, havası ve sulama suyu özellikleri Cırgalan Biberi'ni diğerlerinden farklı kılmaktadır. Cırgalan biberi sağlık açısından adeta vitamin deposudur. Sindirimi kolaylaştırdığı, kan dolaşımında olumlu etki yaptığı, mikrop kırıcı özelliği ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli kılması gibi çok sayıda özelliğiyle adeta şifa deposudur. Organik ürünlerin gün geçtikçe azaldığı günümüzde halen ayakta duran Cırgalan Biberi tadı, lezzeti, acılık oranı, rengi ve Kokusuyla herkesi cezbetmektedir.


YAMULA PATLICANI KOCASİNAN'A ÖZGÜ ÜRÜN


Yemliha'da özellikle kadın çiftçilerin yetiştirdiği Yamula Patlıcanı, kendine has aroması ve çekirdeksiz yapısıyla dikkat çekiyor. Yamula patlıcanının güzelliği ve lezzeti tüm Türkiye'de bilinir vaziyettedir. Yamula patlıcanı, coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye'de aranan bir lezzettir. Bu üründen üretilen reçel, patlıcan kurusu, turşu gibi bir çok lezzetli ürün ile Yamula patlıcanı, sofralarda en baş köşede yerini almaktadır.


GÖMEÇ FASULYESİ, KOCASİNAN'A ÖZGÜ ÜRÜN


Gömeç fasulyesinin en önemli özelliği kalitesi lezzeti, erken pişmesi, suda şişmesi ve pişince kabuk atmamasıdır. Gömeç fasulyenin besin değerleri oldukça yüksektir. 100 gram fasulyede ortalama 24 gram protein, 330 kalori, 1,5 gram yağ 20,2 gram karbonhidrat bulunur. Ayrıca içeriğinde fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve B1, B2,B3 ve E vitaminleri yer alır. Sağlığa da bir çok faydası vardır. İçeriğindeki yüksek potasyum sayesinde düzenli olarak tüketiminde tansiyonu dengeler. Aynı zamanda kandaki kötü kolesterol düzeyini de önemli ölçüde düşürür. Vücuttaki kan şekeri düzeyini kontrol altına alma özelliğine sahiptir. O nedenle şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Zengin lif içeriği sayesinde kalın bağırsak ve hemoroid sorunları yaşayan kişilerin özellikle tüketmesi gereken besinler arasındadır.


ERKİLET KEDİ BACAĞI, KOCASİNAN'A ÖZGÜ ÜRÜN


Erkilet 'in meşhur üzüm ve cevizinden bin bir zahmetle üretilen doğal ve şifa kaynağı kedi bacağı, adı ile bilinen yöresel ürünün unutulmaması ve kuşaktan kuşağa kültürel bir miras olarak aktarılması için Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel olarak tanıtımı yapılmaktadır. - KAYSERİ

Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:45 Kaynak: İHA


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