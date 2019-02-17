Son Dakika Haberleri: Kocasinan Typ Kapsamında 56 Kişi İstihdam Edilecek

Kocasinan Typ Kapsamında 56 Kişi İstihdam Edilecek

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde istihdam edilecek 56 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kocasinan Typ Kapsamında 56 Kişi İstihdam Edilecek, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde istihdam edilecek 56 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çekilişte başvuru sahipleri heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda 4. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine toplam 776 başvuru sahibi katıldı. Kura çekimi sonucunda ismi kurada 'Dolu' çıkan 56 kişinin, güvenlik soruşturmasının ardından iş başı yapacağı öğrenildi. Renkli görüntülere sahne olan kura çekiminde, vatandaşların heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kocasinan Belediyesi olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, istihdama yönelik her türlü projeyi desteklediklerini belirterek, "Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri'ye yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla Kocasinan'ımızı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

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