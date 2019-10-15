Son Dakika Haberleri: Kocasinan Ülküspor Antrenörü Sercan Erdoğan: "İstediğimiz skorları almaya başladık"
Son Dakika Spor Kocasinan Ülküspor Antrenörü Sercan Erdoğan: 'İstediğimiz skorları almaya başladık'

Kocasinan Ülküspor Antrenörü Sercan Erdoğan: "İstediğimiz skorları almaya başladık"

2 saat önce

Trend Gayrimenkulspor karşısında elde ettikleri galibiyet ile moral bulan kayseri Kocasinan Ülküspor'da yüzler gülüyor.

Kocasinan Ülküspor Antrenörü Sercan Erdoğan:

Trend Gayrimenkulspor karşısında elde ettikleri galibiyet ile moral bulan kayseri Kocasinan Ülküspor'da yüzler gülüyor. Antrenör Sercan Erdoğan, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" derken, takım kaptanı Çağlar Erdemci, Trend Gayrimenkulspor maçı sonrasında takım arkadaşlarını kutladı.


Kayseri Kocasinan Ülküspor Antrenörü Sercan Erdoğan, "İlk iki hafta istediğimiz gibi başlayamadık. Sezona da geç başladık. Ligin başlamasına 10 gün kala toparlandık. Takımın uyum sorunu vardı, bunları atlattık. Şimdi istediğimiz skorları ve oyunu almaya başladık. Güzel bir maçtı. Skor olarak bizim ihtiyacımız olan bir skordu onu da aldık. Alt taraftan kurtulmak için. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaptan Çağlar Erdemci, "İlk 2 hafta kötü başladık. Takım tam olarak oturmamıştı. Gittikçe daha iyi oluyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Saha içerisinde elimden geleni yapıyorum. Takımla birlikte daha iyi olacağız. Tüm takım arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.


Kocasinan Ülküspor futbolcusu Seyit Nerkiz, Trend Gayrimenkulspor galibiyeti sonrasında "Çok mutluyum. Zorlu bir maçtı. Hava şartları da çok sıcaktı. Ama ona rağmen kazanmayı bildik. Benim için çok güzel bir andı. Ülküspor'daki ilk golüm idi. İnşallah devamı gelecek. Kocasinan Ülküspor hakettiği yerlere varacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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