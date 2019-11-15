Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da İbrahim Sungur dönemi başladı.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da kan değişikliği. Teknik Direktör Sercan Erdoğan'ın ayrılmasından sonra Mavi-Beyazlı takımın yeni Teknik adamı İbrahim Sungur oldu. Daha öncede Kocasinan Ülküspor'da görev yapan İbrahim Sungur yeniden Mavi-Beyazlı takımın başına getirildi.



Bugün yapılan görüşmenin ardından İbrahim Sungur ile anlaşan Kocasinan Ülküspor'da yeni dönem resmen başladı.



Ligin 9.haftasıyla birlikte Kocasinan Ülküspor'da göreve başlayacak olan genç ve başarılı antrenör İbrahim Sungur yaptığı açıklamada, " Her iki taraf içinde hayırı uğurlu olsun. Yeni bir göreve başladık. İnşallah hep birlikte Kocasinan Ülküspor'da daha yukarılara taşıyacağız" dedi.



İbrahim Sungur yeni takımı Kocasinan Ülküspor'da ilk maçına Pazar günü Kayseri Şekerspor karşısında çakacak. - KAYSERİ