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Kocasinan Ülküspor, Serkan Tok'u ziyaret etti

14 dakika önce

Kocasinan Ülküspor yönetimi ve futbolcular Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Serkan Tok'u yeni sezon öncesi makamında ziyaret etti.

Kocasinan Ülküspor, Serkan Tok'u ziyaret etti, System.String[]

Kocasinan Ülküspor yönetimi ve futbolcular Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Serkan Tok'u yeni sezon öncesi makamında ziyaret etti.


2019-2020 sezonunda Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.


Mavi-Beyazlı takımın Kulüp Başkanı Mehmet Ercan, yöneticiler ve futbolcular, MHP İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular. Oldukça sıcak ve samimi şekilde gerçekleşen ziyarette MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kocasinan Ülküspor Kulübüne yeni sezonda başarılar diledi.


Ziyaret sonrası Kocasinan Ülküspor Kulüp Başkanı Mehmet Ercan, MHP İl Başkanı Serkan Tok'a 38 numaralı ismi yazılı formayı hediye etti. - KAYSERİ

Kocasinan, Serkan, MHP, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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