Son Dakika Haberleri: Kocasinan Ülküspor siftah yaptı
Son Dakika Spor Kocasinan Ülküspor siftah yaptı

Kocasinan Ülküspor siftah yaptı

13 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Kocasinan Ülküspor siftah yaptı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ramazan Haymana xx, Halit Karacabay xx, Levent Yeşilyurt xx


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xxx, Erkan Polat xxx, Harun Kahraman xxx, Muaz Guzay xxx, Okan Özdemir xxx, Turan Derecik xxx (Dk.83 Furkan Önal x) Serhat Kahraman xxx Uğurcan Bolat xxx Ünal Arslan xx


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, Tugay Oflazoğlu x, Atakan Kökkaya x, Abdulkadir Baykaldı x, Erdin Kaynar x, Erman Çilsal x, Halil Aladağ x, Ümit Ergüner x, Kadir Eren Üçal x, Emircan Yıldırım x, Furkan Aslan x


Goller: Çağlar Erdemci Dk.15, Uğurcan Bolat Dk.21, Furkan Önal Dk.90+2 (Kocasinan Ülküspor), Kadir Eren Üçal Dk.5 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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