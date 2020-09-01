Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı Derviş Kilci oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da Derviş Kilci dönemi.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kocasinan Ülküspor'da yeni sezon öncesi yapılan seçim sonrası yeni başkan Derviş Kilci oldu. Yeni sezona iddialı bir şekilde giriş yapmak isteyen Kocasinan Ülküspor'da bu hafta içi hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı Derviş Kilci yaptığı paylaşımda, " 1991 yılında kurulmuş olan ve Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor'a bugün itibariyle başkan seçilmemde emeğini esirgemeyen başta Hacı Ali Doğan ve tüm arkadaşlarıma, başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma şükranlarımızı sunuyorum. Önceki dönem yönetici arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Amacımız Türk futboluna ve gençlerimize hizmet etmektir. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla" dedi. - KAYSERİ