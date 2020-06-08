Kocasinan Vefa Destek Grubu 15 bin ailenin yüreğine dokundu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kocasinan Kaymakamlığı ile beraber oluşturulan Kocasinan Vefa Destek Grubu'nun Covid-19 sürecinde 15 bin aileye ulaştığını söyledi.



Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların sağlığı ve huzuru için seferber olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Gerek şehrimizin huzuru gerekse halk sağlığı için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz ve Kaymakamlığımızla beraber oluşturulan Kocasinan Vefa Destek Grubu olarak bu süreçte 15 bin aileye ulaştık. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz sosyal yardımları daha da artırdık ve bu süreçte geliri azalan ailelerimize yardımlarımızı kesintisiz ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de her bir ailenin kendi özelinde sessiz sedasız ihtiyaçlarını karşılayabilmenin çabası içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden çalışan belediye personeline ve bu noktada emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran Sosyal Market için ayrı bir parantez açan Başkan Çolakbayrakdar, bazı kriterlere göre belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılandığını Sosyal Market'in yeniden hizmete sunulduğunu vurgulayarak, "Sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve içinde bulunduğumuz süreçten dolayı kapalı olan Sosyal Market, normalleşme süreci kapsamında dezenfekte edilerek, hijyenik bir şekilde yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sosyal Marketimiz, 3 yıla yakın bir süredir Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşlar, ihtiyaçları ölçüsünde burada mağaza konforu içerisinde alışveriş yapabiliyorlar. İlçe sakinleri, 'Dost Eli' isimli karta yüklenen puanlarla Sosyal Market'ten ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Bu vesileyle hemşehrilerimize sağlıklı ve iyi günlerde hizmet vermesini diliyor, bize destek olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ