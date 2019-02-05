Kocasinanlı Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı.

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşattık. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçirdi. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar; "Bu vesileyle eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirdi. Programlar kapsamında Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan tesisinde öğrencilere, bağlama, gitar, resim, halk oyunları gibi kurslar verildi. Özellikle Kocasinan Akademi General Emir Gençlik Merkezi'nde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağladı. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde, çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. - KAYSERİ

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