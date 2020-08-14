Kocasinanlı kadınlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisi'nde açılan kurslar pandemi süreci nedeni ile uzun bir aradan sonra alınan bazı ek tedbirler ile yeniden kapıları açtı.

Kocasinan Akademi, Ziya Gökalp Tesisi'nde açılan Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri Kursu'na kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerlere, teorik eğitimin yanı sıra saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi temel eğitimleri uygulamalı olarak öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Kuaför ve Cilt Bakımı Eğitmeni Yasemin Poyraz "Pandemi sürecinde kurslarımıza ara vermiştik. Kontrollü normal hayata geçişle birlikte aldığımız tedbirler ve ek önlemlerle kurslarımıza devam ediyoruz. Kurs alanımızı genişlettik. Kursiyerlerimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda çok titiz davranıyor. Her gün dersliklerimiz dezenfekte ediliyor. Kursumuza yoğun talep gösteren kursiyerlerimizi, usta ve usta öğretici alanında yetiştiriyoruz. Özelikle kursumuzla hanımlarımızın aile bütçesine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ