Kocasinanlı minik sporculardan büyük başarı - Son Dakika
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Kocasinanlı minik sporculardan büyük başarı

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları; Ayşe İzel Bilgiç, Kenan Eren Kahraman ve Ecrin Çetin, Minik ve Küçük En İyiler Yarışmaları'nda müsabakalara damga vurdu.

Kocasinanlı minik sporculardan büyük başarı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları; Ayşe İzel Bilgiç, Kenan Eren Kahraman ve Ecrin Çetin, Minik ve Küçük En İyiler Yarışmaları'nda müsabakalara damga vurdu. Kocasinanlı minik sporcuların sergiledikleri performansla Küçük (U13) bayanlar kategorisinde Ayşe İzel Bilgiç Türkiye 3.sü, Minik (U11) erkekler kategorisinde Kenan Eren Kahraman Türkiye 4.cüsü, Minik (U11) bayanlar kategorisinde ise Ecrin Çetin Türkiye 4.cüsü oldu.


Ankara Mamak Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ayşe İzel Bilgiç, Kenan Eren Kahraman ve Ecrin Çetin rakipleri karşısında üstün bir oyun sergiledi. Küçük (U13) bayanlar kategorisinde Ayşe İzel Bilgiç Türkiye 3.sü, Minik (U11) erkekler kategorisinde Kenan Eren Kahraman Türkiye 4.cüsü, Minik (U11) bayanlar kategorisinde ise Ecrin Çetin Türkiye 4.cüsü oldu.


Her zaman spora ve sporcuya destek veren ve bu alanda birçok yatırımlara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı minik sporcuları tebrik etti. Masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörlerimizi kutluyorum. Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü ile sporun alt yapısını yetiştiriyoruz. Özellikle Milli formayı giyecek ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çekecek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Her branşta başarılara imza atan spor kulübümüz, özellikle masa tenisinde elde ettiği başarılarla Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Bu vesile ile sporcularımıza bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve Kocasinan ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan, Türkiye, İzel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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