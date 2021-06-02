Kocasinanlı Öğrenciler, Gençlik Merkezinde Sınava Hazırlanıyor - Son Dakika

Kocasinanlı Öğrenciler, Gençlik Merkezinde Sınava Hazırlanıyor

KOCASİNANLI ÖĞRENCİLER, GENÇLİK MERKEZİNDE SINAVA HAZIRLANIYOR 02 Haziran 2021 12: 06 Kocasinan Belediyesi 35 Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve KPSS' ye hazırlanarak,...

KOCASİNANLI ÖĞRENCİLER, GENÇLİK MERKEZİNDE SINAVA HAZIRLANIYOR 02 Haziran 2021 12: 06 Kocasinan Belediyesi 35 Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve KPSS' ye hazırlanarak, kitap okuyarak verimli zaman geçiriyor. Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle gençlik merkezlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dileyerek, "Eğitim alanında her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gençlerimizin yanındayız. " dedi.

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Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde yavrularımız, hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum. " ifadelerini kullandı.


Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi'nden faydalanan öğrenciler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Sınava hazırlanırken burayı tercih ettim. Çünkü evde çok ders çalışan biri değilim. Burada güzel bir ortam var. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak daha verimli oluyor. Diğer arkadaşların ders çalıştığını görünce daha fazla motive oluyorum. Çoğu zamanım burada ders çalışarak geçiyor. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Haziran, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:28 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kocasinanlı Öğrenciler, Gençlik Merkezinde Sınava Hazırlanıyor - Son Dakika
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