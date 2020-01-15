Kocasinanlı olmak bir başka güzel - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, açmış olduğu Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri Kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'de aldıkları eğitimler ile meslek sahibi olan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak, bizleri mutlu ediyor." dedi.



Meslek edindirme kurslarına ağırlık veren Kocasinan Akademi, Ziyagökalp Tesisi'nde açılan Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri Kursu'na kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi temel eğitimleri uygulamalı olarak öğrenerek meslek sahibi oluyor.



Kocasinan Akademi ile farklı alanlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Modern tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Bu kurslara yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kuaför ve Cilt Bakımı Eğitmeni Yasemin Poyraz ise "Makyaj ve cilt bakım ile ilgili teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitim veriyoruz. Kursumuza yoğun talep gösteren kursiyerlerimizi, usta ve usta öğretici alanında yetiştiriyoruz. Özelikle kursumuzla hanımlarımızın aile bütçesine katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.



Kursiyerler de "Başta bize böyle imkan verdiği için Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Kurs sayesinde sosyalleşip, kendimizi geliştirdik. Öğrendiklerimizle çevremize daha faydalı bireyler haline geldik ve öğrendiklerimiz sayesinde kendi işletmemizi açmayı düşünüyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ