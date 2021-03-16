Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi - Son Dakika

Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi

16.03.2021 11:35
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Bu uygulama sayesinde çocukların çöpleri çöp kutusuna atma konusundaki alışkanlığına daha fazla katkı sağladığını belirten vatandaşlar, farklı ve yenilikçi çalışmadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları için örnek bir projeye imza atan Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri'ye ve Kocasinan'a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.

Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimiz teminatı yavrularımıza çevre bilinci aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdik." dedi. Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından bölgedeki okullara yerleştirilen resimli çöp konteyner çalışmalarından memnun olan öğrenci İkranur Özhan (13) ise "Bu uygulama çok güzel olmuş. Çocuklar, daha önce çöpleri çöp kutularına atmıyordu. Ama böyle çöp konteynerleri sevimli olunca onlarda merak uyandırdı ve çöpleri çöp kutuların içine atmaya başladılar. Böyle bir hizmetten dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Lokman Aslan (60) da Kocasinan Belediyesi'nin çöp konteynerini sevimli hale getirmesinin farklı bir çalışma olduğunu belirterek, "Çocuklar çok mutlu oldu. Bu renkli çöp konteynerleri çocukların ilgisini çekti ve yavrularımız çöpleri artık çöp konteynerin içine atıyor." şeklinde konuştu.

Mustafa Yücel (75) ise bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Eskiyi artık unutmalıyız, yenilikçi olmalıyız. Memleketimiz için en uygunu ve en yakışanı neyse onu yapmalıyız. Bu doğrultuda bu yapılan farklı ve yenilikçi çalışma çok güzel olmuş. Bu uygulama çocuklarımızın çöpleri çöp kutusuna atma konusunda alışkanlıklarına daha fazla katkı sağlıyor. Örnek olan bu çalışma hem belediyemiz hem de evlatlarımızın geleceği için çok iyi olmuş. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi
Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı 12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak         
13:05
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım         
12:51
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi         
11:37
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinanlı, sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei