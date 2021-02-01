Kocasından kaçıp tatile gitti - Son Dakika

Kocasından kaçıp tatile gitti

01.02.2021 11:22
Kocasından kaçıp tatile gitti, System.String[]

Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner'a bu tatilde çocukları da eşlik ediyor.

Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner'a bu tatilde çocukları da eşlik ediyor. Kalabalık grup, tatil için son dönemde ünlülerin akın akın gittiği Turks and Caicos adalarını tercih etti. Kardashian ve Jenner ailesi, önceki gün de plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı. Kardashian ve Jenner kardeşlerin tatilinin zamanlaması da ilgi çekti. Aile, uzun süredir Wyoming'de bulunan Kanye west'in, Los Angeles'a döndüğü zaman bavullarını toplayıp soluğu Turks and Caicos adalarında aldı. Başt Kim Kardashian olmak üzere kardeşlerin keyfinin yerinde olduğu da dikkat çekti. Dört çocukları bulunan Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma kararı aldığı haberleri bir süre önce basına yansımıştı. Bu yılın başlarında Kim Kardashian ve Kanye West'in altı yıllık evliliğin sonuna geldiği ortaya çıktı. Dört çocuklu çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanmanın da yakın olduğu ileri sürüldü.  Her ne kadar sözcüleri bu konuda açıklama yapmasa da altı yıl önce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in çoktan evlerini ayırdığı da basına yansıdı. Buna göre West bir süredir Batı Wyoming'deki çiftliğinde kalıyor. Kardashian ise dört çocuğuyla birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin bu durumu fazla göz önünde tutmamaya çalıştığını ama evliliklerinin çoktan sona erdiğini söyledi. Aynı kaynak, Kardashian'ın ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile boşanma hakkında görüşmelere başladığını da ekledi. People dergisine konuşan bir başka kaynak da Kim Kardashian'ın kendi geleceği için bazı kararlar almak istediğini bu yüzden de yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Aynı kaynak Kanye West'in ise üzgün ama yine de iyi olduğunu belirtti.40 yaşındaki Kim Kardashian ve 43 yaşındaki Kanye West'in 2020 yılının başından bu yana genel olarak ayrı evlerde yaşadığı ve tekrar bir araya gelme gibi düşünceleri olmadığı da ortaya atılan iddialar arasında. West'in karısını makyöz ve internet starı Jeffree Star ile aldattığı iddiaları da basına yansıdı. Ancak bu iddialar doğrulanmadı. Bu arada Kim Kardashian'ın kardeşleri de sosyal medya sayfalarında tatille ilgili bol bol fotoğraf paylaşıyor. Bunlardan biri de Kylie Jenner. Genç yıldız, Instagram safyasında tatilde çektirdiği pozlarını sık sık paylaşıyor.

Uzun süredir ailenin geri planda kalan üyesi Khloe Kardashian da sosyal medya safyasından lüks villada geçirdikleri tatilde çektirdiği pozlarını paylaşıyor.

Kocasından kaçıp tatile gitti

Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kanye West, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kocasından kaçıp tatile gitti - Son Dakika Magazin


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